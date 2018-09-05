早报：滴滴启动安全大整治 暂停大陆深夜服务

【科技早餐】

●滴滴启动安全大整治 暂停大陆深夜服务

滴滴宣布启动安全大整治，除了一系列安全功能模块升级之外，还将于9月8日23点至9月15日凌晨5点期间在中国大陆地区暂停提供深夜23:00-5:00时间段的出租车、快车、优步、优享、拼车、专车、豪华车服务。单车、代驾、公交、海外自驾租车及二手车服务照常，请广大用户合理安排出行计划。

同时，乘客端原“紧急求助”功能升级为“一键报警”，上线“安全中心”快速入口，方便用户快速使用一键报警、行程分享等功能。



滴滴

【行业热闻】

●亚马逊市值破1万亿美元

亚马逊股价在早盘开盘后股价破2050美元，市值突破1万亿美元，成为继苹果之后第二个市值突破万亿美元的科技企业。同期苹果市值也达到了1.1万亿美元，仍然是全球市值最高的公司。

●滴滴上线疲劳提醒功能

滴滴正式上线疲劳提醒功能，连续服务时长满3小时就将触发该功能，此后系统自动切换到收车模式20分钟。若3小时内有听单或休息10分钟，再收车休息10分钟即可再次进入出车模式。若累计计费时长满10小时，则需要休息超过6小时使累计计费时长才能清零继续接单出车。

●微信小程序能横屏使用了

微信iOS版内测版日前更新到6.7.3版本，微信小程序在该版本中支持横屏显示，开发者只需要在配置文件中设置开启即可支持这项功能。

●苹果开放USB-C/Lightning授权

供应链消息称，MFi企业已收到苹果官方群发的USB-C to Lightning开放授权邮件，最新开放的快充连接器型号为C94，之前的C52、C91连接器则为苹果自用。

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