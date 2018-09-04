滴滴启动安全大整治 暂停大陆深夜服务

【中关村在线新闻资讯】9月4日消息：在多起安全事故发生后，滴滴在今日宣布启动安全大整治，除了一系列安全功能模块升级之外，还将于9月8日23点至9月15日凌晨5点期间在中国大陆地区暂停提供深夜23:00-5:00时间段的出租车、快车、优步、优享、拼车、专车、豪华车服务。单车、代驾、公交、海外自驾租车及二手车服务照常，请广大用户合理安排出行计划。



滴滴

此次安全大整治具体措施如下：

1、9月4日起，乘客端原“紧急求助”功能升级为“一键报警”；9月13日起，司机端上线“一键报警”功能；

2、9月4日起，乘客端上线“安全中心”快速入口，方便用户快速使用一键报警、行程分享等功能；

3、9月4日起，乘客端陆续提示添加紧急联系人，有助于亲友在需要时与警方迅速联动并及时获取行程信息；

4、9月8日起，在加密保存数据、保障司乘隐私的前提下，在网约车业务中（快车、优享、专车等）试运营全程录音功能；

5、9月13日起，升级全平台司机安全培训计划，司机端强化安全提示，并在每日出车前进行安全知识考核，司机通过后方可接单；

6、在5月份启动的人车不符清理计划基础上，持续开展犯罪记录筛查、每日出车人脸识别等行动，持续配合警方坚决打击犯罪；

7、持续投入最优资源到客服体系，年底前自建客服团队增加至8000人，持续建设安全高级客服团队的力量。

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