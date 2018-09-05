8月iOS性能排行榜出炉！最贵的不一定最强

安兔兔最近公布了2018年8月iOS设备的性能排行榜TOP 10，令人意外的是，手机类排名第一名并不是iPhone X，而是iPhone 8P。由于iPhone X采用的双主板设计，影响散热，能将A11性能完全释放的还是靠iPhone 8P。



iPhone 8P





排名第一、第二名的分别是12.9寸的iPad Pro和10.5英的iPad Pro，两者成绩分别是274352和270346。两款iPad Pro都采用A10X处理器，使用全新的“3+3+12”架构，其中3个为高性能处理核心、3个为高能效处理核心，剩下12个为GPU处理器。跑分性能超越A11也不意外。



iPad Pro

整体而言，同代iPhone之间的性能差距并不大，使用体验也没有明显区别，而iPhone X的散热确实不太好，特别是玩“吃鸡”类游戏，手机发热量明显，画面会变暗同时会有轻微掉帧，期待即将发布的iPhone XS能改善发热情况。



iPhone X双主板

9月13日即将发布的三款iPhone将搭载最新的A12处理器，6.1英寸的iPhone是否也会使用A12还未知。基于7nm制程的A12的性能可能和A10X相近，跑分超越A10X也不意外。对于已经完全曝光的三款iPhone你还有哪些期待呢？欢迎留言讨论！

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