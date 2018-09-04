Apple Watch加入息屏显示？两个问题待解决

当提及智能手表的时候，相信Apple Watch绝对是人们印象最深的产品，从发布之初它就深受果粉们的喜爱。然而，在众多品牌的智能手表中，有一项功能其他品牌可能会有但是Apple Watch 偏偏没有，它就是息屏显示模式。然而近期苹果就开始为Apple Watch加入这种功能，这样果粉们在使用Apple Watch的时候就能够做到不抬手就能看到时间甚至是更多的信息。





当然，在此之前Apple Watch之所以没有加入到这个功能有两个原因，其中一个就是电池。众所周知，息屏显示需要消耗额外的电量，而这或多或少会对电池的寿命产生影响。而与它相比起来，Apple Watch的OLED显示屏则是更加重要的一个原因，加入这项功能势必就会使得Apple Watch的OLED屏出现老化问题。

目前，苹果正在积极解决这一问题，虽然还未找到阻止加入息屏显示功能后Apple Watch OLED屏老化的办法，但是苹果也从另一方面去寻找对抗它的方法。由此可见，苹果在未来势必要将这个功能引入全新的Apple Watch，所以就让广大喜爱Apple Watch的果粉们一起期待吧！

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