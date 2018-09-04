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    吃不起套餐了！余额宝收益一路狂跌

      [  中关村在线 原创  ]   作者：周广文

    不少人平时都习惯将活钱放在余额宝中，既存取方便又能在一定程度上抵御通货膨胀。但余额宝的年化收益在今年可谓是跌到让人绝望。原本至少4%的收益，现在马上就破3了。


    图片来源：http://tech.ifeng.com/

    以天弘余额宝货币基金为例，从图中可以看到在一年之内其万份收益下跌明显。根据7月19日天弘基金发布的二季报数据显示，余额宝的基金规模从一季度的1.69万亿元下滑到了1.45万亿元，规模下滑超过14%。


    图片截自天天基金网APP

    其实，蚂蚁金服早在2017年就主动对余额宝的增速及规模进行了控制。毕竟其规模已经达到了万亿的级别，当中的风险之高是不言而喻的。以余额宝目前的走势来看，对于我们来说已经不是放“闲钱”的最佳选择。


    图片来源：https://www.gtdollar.com/

    在理财方面相对保守稳健的用户，笔者推荐将“闲钱”放在类似招行的“朝朝盈”等货币基金中，余额宝也属于该类基金，“朝朝盈”目前的收益率在3.748%左右。对于风险承受能力强的用户，货币基金本来就不是放置大部分资产的最佳选择，投资股票才有机会获得高回报。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/697/6973442.html report 857 不少人平时都习惯将活钱放在余额宝中，既存取方便又能在一定程度上抵御通货膨胀。但余额宝的年化收益在今年可谓是跌到让人绝望。原本至少4%的收益，现在马上就破3了。图片来源：http://tech.ifeng.com/以天弘余额宝货币基金为例，从图中可以看到在一年之内其万份收益下跌...
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