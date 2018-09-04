吃不起套餐了！余额宝收益一路狂跌

不少人平时都习惯将活钱放在余额宝中，既存取方便又能在一定程度上抵御通货膨胀。但余额宝的年化收益在今年可谓是跌到让人绝望。原本至少4%的收益，现在马上就破3了。



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以天弘余额宝货币基金为例，从图中可以看到在一年之内其万份收益下跌明显。根据7月19日天弘基金发布的二季报数据显示，余额宝的基金规模从一季度的1.69万亿元下滑到了1.45万亿元，规模下滑超过14%。



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其实，蚂蚁金服早在2017年就主动对余额宝的增速及规模进行了控制。毕竟其规模已经达到了万亿的级别，当中的风险之高是不言而喻的。以余额宝目前的走势来看，对于我们来说已经不是放“闲钱”的最佳选择。





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在理财方面相对保守稳健的用户，笔者推荐将“闲钱”放在类似招行的“朝朝盈”等货币基金中，余额宝也属于该类基金，“朝朝盈”目前的收益率在3.748%左右。对于风险承受能力强的用户，货币基金本来就不是放置大部分资产的最佳选择，投资股票才有机会获得高回报。

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