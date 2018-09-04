快播破产清算 出狱7个月王欣也没能拯救

【 中关村在线新闻资讯】9月4日消息，据全国企业破产重整案件信息网消息，深圳金亚太科技有限公司对深圳市快播科技有限公提出的破产清算申请，被广东省深圳市中级人民法院裁定即日起生效。裁定书称：“被申请人快播公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，故申请人的申请符合法定条件。”



王欣（图片来源：baidu）

快播科技，旗下的核心产品是快播视频播放器，这个曾经风靡一个时代的产物，在王欣因为违规而进去以后慢慢淡出了世人的视线。事实上，据媒体报道称，快播2009年便实现盈利，相比现在众视频平台都巨额亏损的状况好得多，2011年快播营收达到1亿元，2012年到2014年3月间，快播营收至5.4亿元。而现在快播2014年欠下金亚太科技973.8万货款和30万元逾期付款利息，至今都未能还清。



裁定书（图片来源：court）

当今年2月7日，王欣出狱，他的商界朋友姚劲波、何小鹏、李学凌为他庆贺，称赞王欣思维清晰，还能与众谈论AI、视频、区块链等技术发展。但是现在看来，泛娱乐市场现在簇拥着大量玩家，视频、直播、短视频等都在争夺用户的有限时长，虽然还有朋友的帮助，可是PC时代的视频霸主快播已无法再以本体续命。

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