每日猜机：它不是小霸王游戏机

昨天猜机的主角是一款掌上游戏机，激起了不少80、90后童鞋的回忆，趁热打铁，回忆杀继续。今天带大家来猜的是一款家用式游戏机。它是使用一颗理光制造的8位的6502中央处理器，PAL制式机型运行频率为1.773447MHz，NTSC制式机型运行频率为1.7897725MHz，内存和显存为2KB。它还有一颗可显示64种颜色的图像控制器（PPU），画面可显示2层卷轴和5个页面，其中2个背景页面各占用1KB显存，由于显存的限制，只能显示16种颜色。





由于当年这款正版游戏机价格很高，所以我们大多数人真正买来玩的其实是模仿它的山寨机——小霸王。用这个游戏机我们可以玩到以下这几种经典游戏，你能猜出这几种游戏的名字吗？快在评论区留言这款游戏机的名字和以下四款小游戏的名字吧！（看得我都想再玩一次了）



游戏1



游戏2



游戏3



游戏4

今天加一个互动话题：大家觉得，现在手机电脑里的游戏好玩，还是曾经游戏机里的游戏好玩呢？哪个带来的快乐更多呢？欢迎大家在评论区分享自己的观点和感受！

上期答案公布：任天堂Game Boy





上期猜机大神：

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