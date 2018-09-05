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    每日猜机：它不是小霸王游戏机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王盼盼

    昨天猜机的主角是一款掌上游戏机，激起了不少80、90后童鞋的回忆，趁热打铁，回忆杀继续。今天带大家来猜的是一款家用式游戏机。它是使用一颗理光制造的8位的6502中央处理器，PAL制式机型运行频率为1.773447MHz，NTSC制式机型运行频率为1.7897725MHz，内存和显存为2KB。它还有一颗可显示64种颜色的图像控制器（PPU），画面可显示2层卷轴和5个页面，其中2个背景页面各占用1KB显存，由于显存的限制，只能显示16种颜色。

    每日猜机：

    由于当年这款正版游戏机价格很高，所以我们大多数人真正买来玩的其实是模仿它的山寨机——小霸王。用这个游戏机我们可以玩到以下这几种经典游戏，你能猜出这几种游戏的名字吗？快在评论区留言这款游戏机的名字和以下四款小游戏的名字吧！（看得我都想再玩一次了）

    每日猜机：
    游戏1

    每日猜机：
    游戏2

    每日猜机：
    游戏3

    每日猜机：
    游戏4

    今天加一个互动话题：大家觉得，现在手机电脑里的游戏好玩，还是曾经游戏机里的游戏好玩呢？哪个带来的快乐更多呢？欢迎大家在评论区分享自己的观点和感受！

    上期答案公布：任天堂Game Boy

    每日猜机：

    上期猜机大神：

    每日猜机：

    《每日猜机》是ZOL的日常互动栏目，率先完整答对者将获得“猜机大神”称号，随明日答案一同登榜。同时，各位大神还可以发表“神评论”与编辑互动哦，猜机上榜神评圈粉尽在每天5点《每日猜机》。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：每日猜机：它不是小霸王游戏机http://news.zol.com.cn/697/6973205.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/697/6973205.html report 1019 昨天猜机的主角是一款掌上游戏机，激起了不少80、90后童鞋的回忆，趁热打铁，回忆杀继续。今天带大家来猜的是一款家用式游戏机。它是使用一颗理光制造的8位的6502中央处理器，PAL制式机型运行频率为1.773447MHz，NTSC制式机型运行频率为1.7897725MHz，内存和显存为2KB。...
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