新款iPad Pro曝光！放大的iPhone 4？

9月13日凌晨一点，苹果将在腾讯视频和爱奇艺直播苹果2018年秋季发布会。除了三款我们已经熟悉的iPhone之外，新款iPad Pro也将迎来重大更新，之前有传言iPad Pro将采用3D结构光面部解锁，因此iPad Pro也将实现正面无按键的设计。

新款iPad Pro将采用全面屏的设计，四周边框全面缩窄，昨日，爆料大神@Onleaks就曝光了由MySmartPrice提供的最新iPad Pro渲染图。



iPad Pro渲染图（来源：macrumors.com）

从渲染图中可以看到iPad Pro并没有刘海，iPad的边框足够放下3D结构光所需的所有元器件，可以实现四周等宽的黑边，看起来非常协调，整体的设计看起来要比之前的iPad更加硬朗一些，整体设计看起来更像是放大了的iPhone 4。



iPad Pro渲染图

这个渲染图是12.9寸版本，而之前传言苹果可能砍掉10.5英寸的iPad Pro，之后的新款iPad Pro只有11英寸和12.9英寸版本，11英寸的iPad大小应该和现在10.5英寸的一样，主要是得益于更窄的边框，相同大小的机身可以放入一块更大的屏幕。



iPad Pro渲染图

至于硬件配置iPad Pro也将会全面升级，搭载A12处理器，内存可能会进一步增大，而售价也会相应提高，如果新款iPad Pro就长这个样子，你会考虑购买吗？

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