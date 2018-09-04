华为Mate 20还是刘海屏？ 徕卡三摄亮眼

在8月31日的IFA 2018发布会上，华为揭晓了麒麟980芯片以及Mate 20系列的发布时间，首款搭载麒麟980的旗舰机华为Mate 20将于10月16日在伦敦发布。关于华为Mate 20之前已经有许多曝光图片，比如会使用水滴屏和后置三摄等等，而在最近，华为Mate 20的前面板曝光图流出，Mate 20采用水滴屏，Mate 20 Pro采用刘海屏。



前面板（左：Mate 20 右：Mate 20 Pro）

从曝光图可以看出，Mate 20 Pro除了依旧采用刘海屏以外，还采用了曲面屏的设计，Mate 20 Pro采用刘海屏的原因可能是前置会集成3D结构光的部件，会占用一些空间，而水滴屏的Mate 20可能不支持3D结构光面部解锁。



Mate 20 Pro渲染图

华为这两款旗舰的边框控制看起来都很出色，下巴非常窄。华为Mate 20两款旗舰都会支持无线充电和立体声双扬声器，至于屏下指纹技术可能仅在Mate 20 Pro上采用。



Mate 20 后置指纹

在今年IFA 2018的专题发布会结束的时候，媒体采访环节余承东还意外透露了华为P30的相关消息：“Mate 20卖得将会比P20更好，明年的P30还要继续刷新销售成绩。”明年的华为P30可能在MWC2019上亮相，依旧搭载麒麟980芯片，至于相机会不会继续大幅提升还未可知，值得期待。

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