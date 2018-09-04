PS2正式退出！索尼即将停止售后服务

近日，据外媒消息称索尼方面将要不再为PS2主机提供售后服务。在此之前，索尼已经PS2的用户在上个月底为其提供最后一次的维修，而在这个月初索尼就将停止这方面的服务了。这也就意味着这款代表着一代人青春的游戏主机正式退出了历史舞台。





提及PS2游戏机，我相信很多90后对此非常了解，因为在其鼎盛时期，它占据了绝大多数90后的课余时间。在PS2刚刚发售的时候，它就非常火爆，在之后的几年中，它也成为了索尼史上最畅销的游戏主机，据统计PS2游戏主机已经卖出超过1.58亿台，由此可见它在当时是有多受欢迎。值得一提的是，早在6年前，PS2就已经不再生产了，但是索尼方面非常人性化，还是一如既往地为PS2用户提供售后服务。

此次索尼停止对PS2的售后服务也说明了这款神机就此就要与我们告别了，从2000年到2018年，18年的时间也算是很长了。如今PS4系列游戏机也已经成为索尼游戏主机的生力军，相信在不久的将来PS5也会发布。当然，无论是现在的PS4也好亦或是将来的PS5也罢，与PS2相比，它们之间可能就差个情怀吧，我相信如果现在在90后面前出现一台PS2游戏机，即便玩不了现在大多数的主机游戏，他们也会毫不犹豫地去玩它，因为它承载了一段属于90后的青葱岁月！

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