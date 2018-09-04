5-7亿美元融资 腾讯将参与印度外卖平台Swiggy

【 中关村在线新闻资讯】9月4日消息，据印度《经济时报》报道，知情人士称，印度外卖平台Swiggy已与多家全球投资者举行磋商，寻求新一轮融资。



印度外卖平台Swiggy（图片来源：sootoo）

知情人士称，这轮融资对Swiggy的估值可能介于25亿美元至30亿美元之间。融资规模5亿美元至7亿美元，其中很大一部分来自腾讯控股公司。

公开资料显示，Swiggy主要以食品配送为主，配送团队以摩托车为主。在商业模式方面，根据城市的不同，客户每单支付 Swiggy20 卢比至 24 卢比的配送费，Swiggy同时向餐厅收取15-25%的佣金。Swiggy 还推出了一个称为 “Swiggy Express” 的项目，让客户可以在20分钟内吃到厨师做好的餐点。

2016年9月，Swiggy获得了一笔1500万美元的D轮融资 。本轮融资由Bessemer Venture Partners领投，Accel Partners、NVP、SAIF Partners参投。

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