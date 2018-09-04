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    早报：传猫眼微影即将赴香港IPO

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    【科技早餐】

    传猫眼微影即将赴香港IPO

    　　近日有消息称，猫眼微影将赴香港IPO，公开招股书也将在不久后公布。猫眼微影由猫眼电影和微影时代在2017年合并成立，投资方包括光线传媒、腾讯、美团点评等。

    　　据悉，合并后的猫眼微影中，猫眼注入包括电影和演出票务业务、行业专业服务、电影投资宣发等在内的全部业务，而微影时代则将电影票务、演出业务及相关资产合并注入新公司。

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    猫眼电影

    【行业热闻】

    ●市场监管总局约谈美团、饿了么等

    　　市场监管总局公告称，近日就网络订餐食品安全问题召开约谈会，由总局副局长孙梅君约谈了美团、饿了么等网络餐饮服务平台负责人，会议对网络餐饮服务平台进一步落实主体责任提出了明确要求。

    ●亚马逊市值8月增加1100亿美元

           根据8月的数据显示，亚马逊股价上涨235.27美元，市值增加1100多亿至9816.82亿美元，目前为全球市值排名第二的公司。排在第一的仍然是苹果，且在8月冲破1万亿美元大关。

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           乐视股价在8月20日创下新低，但随后却开始上涨，在10个交易日内上涨了超过70%，从原本的2.00元新低增长到了3.43元。数据显示，乐视的最新市值为136.8亿元，相较10个交易日之前的80亿元增加了近70亿元。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/697/6972944.html report 1274 【科技早餐】●传猫眼微影即将赴香港IPO　　近日有消息称，猫眼微影将赴香港IPO，公开招股书也将在不久后公布。猫眼微影由猫眼电影和微影时代在2017年合并成立，投资方包括光线传媒、腾讯、美团点评等。　　据悉，合并后的猫眼微影中，猫眼注入包括电影和演出票务业务、...
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