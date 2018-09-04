早报：传猫眼微影即将赴香港IPO

【科技早餐】

●传猫眼微影即将赴香港IPO

近日有消息称，猫眼微影将赴香港IPO，公开招股书也将在不久后公布。猫眼微影由猫眼电影和微影时代在2017年合并成立，投资方包括光线传媒、腾讯、美团点评等。

据悉，合并后的猫眼微影中，猫眼注入包括电影和演出票务业务、行业专业服务、电影投资宣发等在内的全部业务，而微影时代则将电影票务、演出业务及相关资产合并注入新公司。



猫眼电影

【行业热闻】

●市场监管总局约谈美团、饿了么等

市场监管总局公告称，近日就网络订餐食品安全问题召开约谈会，由总局副局长孙梅君约谈了美团、饿了么等网络餐饮服务平台负责人，会议对网络餐饮服务平台进一步落实主体责任提出了明确要求。

●亚马逊市值8月增加1100亿美元

根据8月的数据显示，亚马逊股价上涨235.27美元，市值增加1100多亿至9816.82亿美元，目前为全球市值排名第二的公司。排在第一的仍然是苹果，且在8月冲破1万亿美元大关。

●乐视股价触底反弹 市值竟翻倍

乐视股价在8月20日创下新低，但随后却开始上涨，在10个交易日内上涨了超过70%，从原本的2.00元新低增长到了3.43元。数据显示，乐视的最新市值为136.8亿元，相较10个交易日之前的80亿元增加了近70亿元。

●韩国今年12月正式5G商用

据报道，韩国三大电信运营商表示将在今年12月1日开启5G商用，据悉，首批支持5G商用化的地区位于韩国首都首尔附近，首批5G信号可提供最高1Gbps的传输速度。这意味着韩国可能成为首个5G商用化的国家。

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