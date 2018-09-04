抖音和苹果音乐能够联系到一起，想必出乎了大部分人的意料。今天上午，抖音正式宣布加入苹果公司Apple Music合作伙伴计划。今后，国内的Apple Music用户可以在抖音App内播放Apple Music曲库内的完整歌曲。



苹果音乐抖起来了 谁蹭谁的流量还不好说（图片来自于www.google.com）

苹果音乐作为全球运营的流媒体软件之一，苦心经营了3年时间，迄今获得了5000万以上的用户数量。然而，抖音作为去年崛起的短视频平台，今年上半年已经日活就超过了1.5亿人，显然谁蹭谁的热点还很不好说。

仔细观察此次的活动，人们不难发现，苹果使用自己的音乐资源与抖音进行了一次合作活动。苹果音乐与抖音连通之后，抖音曲库中欧美音乐版权的数量进一步提升，而抖音作为流量入口可以给苹果音乐带来更多的用户，显然是一件双赢的买卖。

这次的Apple Music合作伙伴计划中，苹果只是提到了与抖音的合作，并没有提及他们与Tik Tok（抖音海外版）的合作。事实上，8月份TikTok就已经在Apple Music上推出《TikTok Top Hits》、《Trending NOW》等11个品牌歌单。

字节跳动的出海历程是我们之前多次提到过的，无论是TikTok还是Topbuzz，对于海外用户的吸引力无疑是巨大的。大部分的国内互联网公司出海之后总会出现水土不服的状况，但字节跳动公司的这几款软件则有着不同的魔力。像苹果这样的公司与中国互联网企业合作，大部分的时候是看中了这家企业在中国市场的表现，但字节跳动在两方面的市场都表现出色，那么吸引苹果更多注意也就不奇怪了。

事实上，苹果音乐对于抖音来说也非常重要。众所周知，腾讯音乐获得了大部分厂商的音乐版权，甚至一些厂商的版权签署的是独家协议。如果抖音想要获得更多的音乐版权来作为他们短视频的背景音乐，那么势必绕不开腾讯这一关。字节跳动与腾讯方面的交恶可以说是今年中国互联网最大的一出戏，因此想要从腾讯音乐的手里获得音乐版权就难上加难。

今年以来，抖音已先后与环球音乐、华纳音乐、环球词曲等全球多家唱片及词曲版权公司达成合作；在国内，抖音还陆续与摩登天空等在内的800多家唱片公司进行合作。现如今拿下Apple Music的版权之后，抖音基本不需要担心音乐版权会对他们的短视频业务产生什么掣肘。

至于Apple Music，他们已经在逐步缩小与Spotify的差距，未来势必会进一步的扩大其市场份额。此时引进一个全球范围内强大的流量入口，对于Apple Music的推广将会起到决定性的作用。毕竟，社交性所带来的消费动力比起普通的版权会更有吸引力。

抖音与Apple Music，未来的合作势必会更加紧密，一方需要版权，而另一方则需要更大的影响力。这样的局面是否会推动Spotify进入中国我们还并不清楚，但市场体量摆在那里，相信大部分人都不会拒绝。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果音乐抖起来了 谁蹭谁的流量还不好说http://news.zol.com.cn/697/6972734.html