连发五款短视频APP 腾讯这是要围猎抖音？

短视频江湖已经是腾讯系和今日头条系的天下，这两个巨头谁都想着能独霸天下，竞争状态，也从刚开始的“疯狂”，进化到现在的一种“癫狂”。

“15秒—1分钟”内的抖音是无敌的存在，那么腾讯就在“1分钟——5分钟”这个领域下功夫。再比如今日头条系的产品都是UGC内容见长，你们腾讯系就在PGC或是PUGC上做文章。

当前的腾讯和今日头条在短视频领域是互为攻守，互相渗透。而且双方的竞争已经进入到一种细分阶段。



腾讯这是要围猎抖音？（图片来自http://www.sohu.com/a/230873463_490805）

腾讯的“田忌赛马”玩法

截止到2018年，短视频的用户规模已经达到3.53亿，预计2020年达到6.67亿，市场资本规模已突破百亿大关。可以说短视频这股风吹得十分强劲。引得BAT还有今日头条等纷纷投身其中。

援引极光大数据报告显示，截止到今年3月，快手的渗透率达25.6%，稳居第一；头条系短视频矩阵增长迅速，抖音短视频渗透率为16.5%，环比增长121.3%，火山小视频渗透率为14.1%，环比增长77.2%，西瓜视频渗透率为12.2%，环比增长60.4%；另外，一下科技旗下的波波视频通过“下载送现金”“收徒拿奖金”等直接给用户发钱方式快速获取用户，环比增长136.8%。

也就说，当前短视频江湖上只有快手和今日头条系能够成王，其他大都是陪跑。这里快手又是腾讯投资。可以说当前短视频真正的参与者就只有腾讯以及今日头条。

为了跟今日头条竞争，腾讯除了投资快手之外，还复活了微视，同时还推出了四款短视频APP。不难看出，腾讯又将他玩的炉火纯青的“赛马模式”搬到了短视频的竞争中去。

微视：2013年，腾讯推出微视产品，2015年，这款产品就被腾讯战略边缘化，直至2017年4月10日被正式关闭。不过仅仅几个月后，腾讯再次发文，复活了微视，并且还给出了30亿元的优质内容补贴。不仅有钱，微视定位跟抖音一样，主要是UGC为主，也是强内容运营模式，并且还到处搜罗KOL以及凭借《创造101》大量吸粉，为的就是要在跟抖音的PK中胜出。

有视频：腾讯在2018年8月31日正式上线了这一产品，主打“1分钟——5分钟”电视屏，内容展示上以横屏，内容主要是PGC。目前“深夜徐老师”“一禅小和尚”“冒险雷探长”“小情书”等账号。它主要是要分流抖音有专业需求的用户，以及一些PUGC作者。

下饭视频：这个也是腾讯推出的横版小视频，它主要是对标西瓜。该产品是一款主推PGC和PUGC内容的横屏短视频，以音乐、影视、游戏为主。同时“下饭视频”背后也是基于千人千面的个性化推荐，也是由具有智能化推荐功能。

速看视频：主打影视剧的用户。这款短视频主打的是影视剧的解说，内容涉及影视无剧透版、剧情讲解、趣味解说、深度解读、讲话片段、幕后揭秘等。

时光小视频：直接读取你手机里面的照片，并且按照时间和地点分成相册，点击相册即可选择主题和音乐。这个很像是现在iPhone手机相册的“回忆”功能。

从腾讯的布局看，想要达到了的目的就是避开抖音和头条系的锋芒，在全新的领域挖掘出新机会。继而对抖音等头条系视频产品形成合围。

腾讯大军压境，今日头条不会坐以待毙

当前，今日头条视频阵容有西瓜视频，火山小视频以及抖音这三款。其中，火山小视频就是对标快手，而抖音则是短视频领域的“当红炸子鸡”，内容、用户和流量无人能及。

不仅如此，今日头条还做了反向渗透，就是要将西瓜视频打造成一个泛视频平台，说白了就是要成为腾讯视频，爱奇艺和优酷这样的平台。

为此，今日头条表示，未来一年西瓜视频将投入40亿元，打造移动原生综艺IP，以此进军长视频领域。利用长尾内容来留住用户，并且补上内容上的短板，筑起一座坚固的篱笆墙来阻挡BAT。

从腾讯的动作看，当前的短视频竞争已经是延伸到了细分领域。竞争变化的同时，内容生产模式也在发生变化，由UGC+PGC向UGC+PGC+OGC转型。同时头条系也在尝试着转型，就是试图在长视频上复制短视频的成功，打造自己的内容平台。

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