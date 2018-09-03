iPhone XS高清渲染图曝光，这金色可以

目前距离苹果发布会仅不到2周的时间，有关新iPhone的消息也逐渐增多。之前我们曾经报道过，今年将有3款新iPhone尺寸分别为5.8英寸，6.1英寸和6.5英寸。其中5.8英寸与6.5英寸的命名大概率为iPhone XS和iPhone XS Plus，这也符合苹果一贯的命名规则。



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国外知名爆料大神也在9月1日时爆出了iPhone XS的金色版本高清渲染图，从图中我们可以看到手机的中框采用了全新的铜金色，背部同样为金色。



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而对于6.1英寸廉价版的命名目前还有不小的争议，网络上有消息称该机会命名为iPhone XC。

这很容易让人联想起当年的iPhone 5C，但iPhone 5C中的C并不是cheap（廉价）的意思，所以廉价版iPhone的命名目前还是一个谜。这款6.1英寸廉价版iPhone取消了3D Touch，采用LCD屏等，可以说在成本上相较另两款有着巨大的优势。



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而且廉价版iPhone在国内还将配备双卡双待版供我们选择，可以想象该机的定价若足够惊艳，届时定会引起一拨抢购热潮。

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