子弹短信遭大规模攻击！老罗这次真怒了

子弹短信从发布至今一直处于风口浪尖之中。但今天这件事，不仅让子弹短信的团队愤慨，罗永浩也怒了。





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据悉，9月1日-9月2日也就是上周末，子弹短信中的垃圾信息量分别达到632019条和493161条，是8月31日的26倍和21倍。快如科技和技术支持方网易云信的团队一起，连续奋战了四五十个小时，采用技术手段加人工审核的方式，到昨日晚间才基本控制住了垃圾信息的蔓延。



图片来自@子弹短信微博

同时据子弹短信团队表示，其中最匪夷所思的是这些垃圾信息虽然多为推销消费类商品、赌博和色情的相关广告，但指向外部的网站链接却都无法访问。

也就是说，这次大规模的攻击根本就不是为了盈利，不排除是一场纯粹恶意的，没有直接商业诉求的攻击。

罗永浩也于今日下午表示：“我只想说，不管你们是谁，下这种黑手是没用的，把我惹火了，小心被西门子。子弹短信的小伙伴们，不要愤怒，不要抱怨，埋头苦练内功，服务好用户，顺便擦亮武器，准备下一次的战斗。”





图片截自@罗永浩微博

老罗在上周曾经说过，子弹短信“没有好友”这个关键问题他们已经找到了解决办法。笔者本来正满怀期待的等待更新，没想到仅一个周末的时间就爆发了这样的恶性事件。

笔者认为，子弹短信能走到哪里，能走多远自有用户和市场决定。

如果它是一款好产品并找到了属于自己的生存之道，它自然会活下来，反之谁也帮不了它。而使用这种上不得台面的手段，最终只会起到反效果。

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