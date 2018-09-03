子弹短信遭大规模垃圾短信袭击！老罗怒

子弹短信最近可以说是火遍了科技圈，不仅刚上线2天就荣登Apple Store第一，全榜第四，还在日前完成了1.5亿融资，发展十分迅猛。不过，树大招风，今日，子弹短信开发方快如科技发布微博公告称，“刚刚过去的周末，子弹短信遭遇了一场有组织的大规模垃圾信息攻击”。





随后锤子科技CEO罗永浩也转发其微博表示：“不管你们是谁，下这种黑手是没用的，把我惹火了，小心被西门子。”众所周知，7年前，罗永浩购买的西门子冰箱和洗衣机存在质量问题，于是他在北京西门子总部前用锤子当众怒砸了三台西门子冰箱，引发社会各界广泛关注，随即，西门子中国区总裁被迫道歉。



图片截取自微博@罗永浩

同时，他还鼓励子弹短信的同事们，不要愤怒，不要抱怨，埋头苦练内功，服务好用户，顺便擦亮武器，准备下一次的战斗。

子弹短信是一款支持语音文字输入、语音支持调节进度、对话列表快捷回复的极速高效聊天软件，上线第十一天，总激活用户已突破500万大关。但官方也坦诚子弹短信作为一个新生的互联网产品，确实存在许多Bug，接下来他们将竭尽全力保证产品的更新和完善。

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