名字出来了！廉价版或将命名iPhone XC

再过9天就是苹果的秋季发布会了，而关于新品iPhone的消息现在很多人也都了解的差不多了！不出意外，这次苹果将会给我们带来三款全新iPhone，那么对于这三款iPhone而言，相信很多人最为关心的就是采用LCD屏的“廉价版”iPhone。近日关于它的一则消息被传出，而这则消息的出现相信很多人也会大吃一惊，因为在这款手机中很多果粉能看到当初iPhone 5c的影子。





据悉，此次LCD屏的iPhone将会被命名为iPhone XC，看到这里很多人都会不由自主想起另一款带有“C”字母的iPhone 5c。当然，现在在大街上，iPhone 5C的身影甚至要比iPhone 5s还要少。说起这款iPhone XC，和iPhone 5c相比除了名字以外，它们的配色也是非常相似。在这款全新的iPhone XC中，它将会拥有色彩非常艳丽的红、白、蓝等颜色，这和当初iPhone 5c的颜色几乎相同。对于这样的设计，相信一些果粉们还是应该能接受的。





5年前的9月，苹果发布了iPhone 5c，这款色彩艳丽的iPhone一经发布就吸引了非常多的关注度。虽然这款手机在外观上的颜色比较容易吸引人，但是人们对它塑料的外壳还是有些难以接受，这就导致了这款手机的销量不是很景气，而且在之后的几年中，这一产品线苹果再也没有更新过。由此可见，iPhone 5c也算得上是一款寿命比较短的产品。

当然，对于即将发布的iPhone XC而言，用户们不用担心它的材质，它将会和其他两款iPhone 产品一样使用玻璃材质。除此之外，像Face ID以及刘海全面屏已经是它的标配，而且像双卡双待这样的功能也有可能加入到这款手机当中。

至于如果你要问我这款手机为什么要做的和iPhone 5c如此相似，从我个人的角度来看，如果在发布会中我们真看到了这款色彩鲜艳的iPhone产品并且名字就是叫做iPhone XC的话，那么我相信苹果也可能想让曾经用过iPhone 5c的果粉们缅怀一下过去吧。而当他们看到这款手机的时候就会想起自己当时使用iPhone 5c时候的一些经历了，总之，就让我们一起来期待这款手机的出现吧！

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