告别唯流量时代 爱奇艺正式宣布声明

【 中关村在线新闻资讯】9月3日消息，在线视频平台爱奇艺今日发布声明，正式关闭显示前台播放量，将以综合用户讨论度、互动量、多维度播放类指标的内容热度，在各端逐步代替原有播放量显示，告别唯流量时代。



爱奇艺（图片来源：baidu）

以下是爱奇艺声明原文：

近年，中国网络视听产业高速成长，但伴随着行业发展，对网络视听内容的评价标准正呈现单一化趋势，唯播放量论、唯数据论的浮躁风气日盛，为专注于向用户提供更高品质的视听内容与服务，爱奇艺宣布，自即日起关闭全站前台播放量显示，以综合用户讨论度、互动量、多维度播放类指标的内容热度，在各端逐步代替原有播放量显示，为合作伙伴和广大用户提供更好的体验。

众所周知，播放量攀比所引发的负面效应正在日益凸显，在“唯播放量论”的影响下，不少从业者将播放数据作为目标，不仅扭曲了创作和宣传初心，还为吸引眼球而低俗炒作，甚至令行业滋生出刷量等违法行为，与此同时，劣币驱逐良币现象日趋抬头，大量优质作品因为缺乏综合客观的评价体系而被埋没。在这样的非良性竞争环境下，制作公司失去了指导内容制作的评判依据，用户在选择内容时得不到有效的参考指标，广告主也无法对营销投放的效果做出合理评估，行业健康可持续成长的土壤遭到破坏。



爱奇艺发表声明（图片来源：weibo）

对“唯播放量论”现象带给产业链、平台方、制作方、用户的伤害，爱奇艺始终保持高度警惕，决心率先尝试结合内容作品的美誉度、社会影响力、价值导向等因素，搭建一个评价体系多元、综合权重合理的热度值评估体系。对于用户，我们希望借助AI技术向其推荐精彩内容，满足更个性化的观看需求，提供更好的服务体验；对于合作伙伴，我们将坚持开放平台战略，与其共享不仅限于播放量的，更丰富、更立体的观看行为数据，帮助他们生产出更优秀的作品。我们希望，更科学的热度值指标不仅有利于平台关注内容的“综合素质”，不断优化内容选择，将更多优质作品推荐给用户，也能从客观上改变行业“唯数据竞赛”的现状。

日前，中共中央宣传部、文化和旅游部、国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局等联合印发《通知》，旗帜鲜明地反对行业恶性竞争。全国各大电视台联合发布的《恪守媒体社会责任，反对唯收视率自律公约》中也提到，坚决反对追求收视率和短期利益的行为。我们认为不唯点击量，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一的原则，坚持以品质评价为核心的导向，必将成为网络视听节目质量科学评价体系中的核心标准。风清气正的网络空间需要大家齐心协力、久久为功来构筑。我们希望通过全行业的努力，达成“告别唯流量论”的共识，一同推动新时代文艺创作的繁荣发展。

爱奇艺

2018年9月3日

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