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    低配版的iPhone XC也会用A12处理器？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：刘彦

    北京时间9月13日凌晨1点苹果将直播2018年秋季发布会，而发布会的主角就是三款新iPhone。三款iPhone的命名方式目前还不确定，有传闻苹果今年将重返S系列的更新，5.8寸和6.5寸的iPhone将命名为iPhone XS，而低配版的6.1寸iPhone可能会命名iPhone XC。

    iPhone XS
    金色版iPhone XS

    iPhone XS
    金色版iPhone XS

    最近网上流出了三款iPhone的详细配置图，从图片中可以看到6.1英寸的iPhone XC依旧采用A12处理器，而不是之前传言的A10处理器。同时iPhone XC拥有多种颜色，类似于iPhone 5C当年的多彩设计，同时也支持3D Touch，售价749美元。

    iPhone XS
    iPhone XC配置

    iPhone XS
    iPhone XC配置

    iPhone XC的这些配置和之前传言的低配置不太一样，可信度较低，相较于售价更高的iPhone XS，6.1英寸的iPhone XC在硬件配置上应该会有缩水。而iPhone XS的配置就很好猜了，最好的配置都会用上，比如双摄，3D Touch，OLED屏幕，4G内存等等，而售价也会比6.1英寸的iPhone更高。

    iPhone XS
    iPhone XS配置

    至于三款iPhone最后的命名方式和硬件配置，还要等到9月13日的发布会上揭晓，届时中关村在线会在凌晨直播发布会的内容，到时候可以继续关注一下。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：低配版的iPhone XC也会用A12处理器？http://news.zol.com.cn/697/6972436.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/697/6972436.html report 897 北京时间9月13日凌晨1点苹果将直播2018年秋季发布会，而发布会的主角就是三款新iPhone。三款iPhone的命名方式目前还不确定，有传闻苹果今年将重返S系列的更新，5.8寸和6.5寸的iPhone将命名为iPhone XS，而低配版的6.1寸iPhone可能会命名iPhone XC。金色版iPhone XS金色版...
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