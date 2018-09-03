北京时间9月13日凌晨1点苹果将直播2018年秋季发布会，而发布会的主角就是三款新iPhone。三款iPhone的命名方式目前还不确定，有传闻苹果今年将重返S系列的更新，5.8寸和6.5寸的iPhone将命名为iPhone XS，而低配版的6.1寸iPhone可能会命名iPhone XC。



金色版iPhone XS



金色版iPhone XS

最近网上流出了三款iPhone的详细配置图，从图片中可以看到6.1英寸的iPhone XC依旧采用A12处理器，而不是之前传言的A10处理器。同时iPhone XC拥有多种颜色，类似于iPhone 5C当年的多彩设计，同时也支持3D Touch，售价749美元。





iPhone XC配置



iPhone XC配置

iPhone XC的这些配置和之前传言的低配置不太一样，可信度较低，相较于售价更高的iPhone XS，6.1英寸的iPhone XC在硬件配置上应该会有缩水。而iPhone XS的配置就很好猜了，最好的配置都会用上，比如双摄，3D Touch，OLED屏幕，4G内存等等，而售价也会比6.1英寸的iPhone更高。



iPhone XS配置

至于三款iPhone最后的命名方式和硬件配置，还要等到9月13日的发布会上揭晓，届时中关村在线会在凌晨直播发布会的内容，到时候可以继续关注一下。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：低配版的iPhone XC也会用A12处理器？http://news.zol.com.cn/697/6972436.html