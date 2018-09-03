小心被西门子！子弹短信遭垃圾信息攻击

【 中关村在线新闻资讯】9月3日消息，在罗永浩的推荐下，子弹短信最近大火，不过出名了，就总有一些人来捣乱。子弹短信开发方快如科技今日发布公告称，刚刚过去的周末，子弹短信遭遇了一场有组织的大规模垃圾信息攻击，9月1日、2日的垃圾信息量分别达到632019条、493161条，是8月31日的26倍和21倍，快如科技连续奋战四五十个小时，直到昨晚才遏制住。



子弹短信（图片来源：weibo）

初步统计显示，这些垃圾信息主要是推销消费类商品、赌博和色情额的相关广告，利用子弹短信的漏洞，将用户导向一些违法经营的QQ号、微信号和外部网站，但其中很多外部链接其实根本无法访问。

子弹短信称，大量散发垃圾信息却没有指向利益落地的具体目标网站，这高度可疑，不排除是一场纯粹恶意的、没有直接商业诉求的攻击。为遏制垃圾信息，系统自动堵截和封杀的时候难免会误伤一些正常用户，对此深表歉意，同时子弹短信会竭尽全力保证产品的更新迭代和完善。

随即罗永浩也站了出来，很罕见地放出一番狠话：“我只想说，不管你们是谁，下这种黑手是没用的，把我惹火了，小心被西门子。”



北京快如科技有限公司发表声明（图片来源：weibo）

罗永浩还安慰“子弹短信的小伙伴们，不要愤怒，不要抱怨，埋头苦练内功，服务好用户，顺便擦亮武器，准备下一次的战斗”。



罗永浩发表声明（图片来源：weibo）

2011年11月，因为自己购买的西门子冰箱和洗衣机存在质量问题，罗永浩在北京西门子总部前用锤子当众怒砸三台西门子冰箱，引发广泛关注，西门子中国区总裁被迫道歉。

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