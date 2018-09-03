亚马逊Alexa再飙升 已登录超过2万设备

【 中关村在线新闻资讯】9月3日消息，据国外媒体报道，在柏林IFA科技展上，亚马逊高管丹尼尔·劳施(Daniel Rausch)对数百名观众分享了有关亚马逊语音助手Alexa的一些重要数据。他说："光是今年，Alexa就给客户唱了几百万遍《生日快乐歌》，讲了1亿多个笑话。"

在劳施看来，Alexa的未来是非常光明的。他说，目前有Alexa拥有50000种技能(亚马逊称之为语音应用程序)，和180多个国家的数十万开发人员在开发Alexa。他向观众中的科技高管们做了一个演讲，声称语音助理不仅仅是用来唱歌。他说，亚马逊发现，在某些设备上增加语音功能，可以显著提振销售。另外，一些独立开发者现在通过Alexa每月赚几千美元，Rausch提到了一个22岁的大学生，由于他的“每日名言”技能，他一个月能赚1万美元。



亚马逊Alexa（图片来源：jdxfw）

Alexa不仅仅是亚马逊的Echo的语音助手。亚马逊智能家居副总裁劳施说，今年年初，它被集成到超过4000台设备中，但是现在，Alexa已经登陆2万多台设备上，仅8个月就增加了5倍。与此同时，使用Alexa的品牌数量从1200个飙升至3500个。突显这一增长的是，IFA带来了一系列新的Alexa驱动设备，包括华为AI Cube智能扬声器、华硕ZenBook笔记本电脑和耶鲁大学的Sync家庭报警系统。

亚马逊无意就此止步。该公司已经在汽车、办公空间和酒店中加入了Alexa，其愿景是让Alexa能够在大家所到之处都可用。

虽然亚马逊想让Alexa成为大家的数字伙伴，但它仍面临着来自其他语音助手的竞争，比如苹果的Siri、谷歌助手、微软的小娜(Cortana)和三星的(Bixby)也都在试图通过进入更多笔记本电脑、汽车、手机和家电领域。Alexa一开始是作为家用设备，Rausch说亚马逊也计划在那里继续增强它的功能。

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