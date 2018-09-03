颜值再次突破！华为Mate 20或将采用双曲面屏设计

虽然近日关于苹果新iPhone的消息已经是铺天盖地，但是其他品牌的手机同样不落下风，而华为就是其中之一。华为在接下来将会发布旗下全新旗舰机华为Mate 20，在此之前也出现了很多关于它的消息。据悉，华为Mate 20将会在10月16日在伦敦发布，届时我们就能够看到这款华为的全新旗舰机了。





关于这款手机，据了解它可能会采用双曲面屏的设计，将屏幕以及后盖都换成曲面屏，这样的设计也是非常让人们期待。众所周知，这种曲面屏在有着非常舒适的观赏性同时也拥有非常好的持握感。在此之前，除了三星手机以外，还有一些手机也运用了曲面屏，它对提升手机档次还是有着非常大帮助的。

当然，华为Mate 20的亮点还不止这一点。在华为P20之后，它把徕卡三摄技术带到了手机当中，而这次华为Mate 20也将会搭载三摄无疑，但是在组合排列上它将会与华为P20有着非常大的差异。现在有消息称华为Mate 20将会采用矩阵式排列，这样就是包括闪光灯在内，它们都会被规整到一个正方形区域内。这样的设计虽然新奇，但是在观感上不知道会给用户产生什么感觉。所以，对这款华为Mate 20感兴趣的朋友们，就让我们一起等待着它的发布吧！

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