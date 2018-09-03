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    PureView商标回归！诺基亚即将发布新机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：刘彦

    高通骁龙710发布之后，一大批中端机都开始使用这款处理器，比如最近大热的坚果Pro 2S，小米8 SE还有即将发布的魅族16X。而最近HMD有一款新机出现在国家3C认证网站中，型号为TA-1131，预计这是一款即将发布的诺基亚中端机，采用骁龙710，支持18W快充。

    诺基亚新机通过3C认证：支持18W快充

    诺基亚新机通过3C认证：支持18W快充
    新机信息

    骁龙710和骁龙670都是基于10nm工艺制程打造，均采用Kryo 360架构、八核心设计（2颗大核+6颗小核）。区别主要是CPU主频和GPU，骁龙670的CPU主频为2.0GHz，GPU为Adreno 615，骁龙710的CPU主频为2.2GHz，GPU为Adreno 616。骁龙670可以看作是骁龙710的“降频版”。而这款搭载骁龙710的手机很可能就是之前流传的诺基亚 9。

    诺基亚新机通过3C认证：支持18W快充
    高通骁龙710

    最近HMD也终于重新拿回了“PureView”商标，PureView是由诺基亚PureView相机技术延伸而来，最早出自Nokia 808 PureView，这款拍照神机大家一定都印象深刻。这次拿回“PureView”商标也意味着诺基亚终于要在相机上发力了。有最新消息表明，HMD也聘用了许多前诺基亚手机的影像工程师。

    诺基亚新机通过3C认证：支持18W快充
    Nokia 808 PureView

    诺基亚6打开了国内市场大门之后，连续推出的几款手机表现都还不错，但是在国内依旧很难和本土手机厂商对抗，即将发布的诺基亚9能带给我们怎样的惊喜呢？非常值得期待！

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/697/6972350.html report 981 高通骁龙710发布之后，一大批中端机都开始使用这款处理器，比如最近大热的坚果Pro 2S，小米8 SE还有即将发布的魅族16X。而最近HMD有一款新机出现在国家3C认证网站中，型号为TA-1131，预计这是一款即将发布的诺基亚中端机，采用骁龙710，支持18W快充。新机信息骁龙710和骁...
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