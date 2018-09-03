消息称腾讯音乐10月18日正式赴美IPO融资

【 中关村在线新闻资讯】9月3日消息，据自媒体“独角兽早知道”消息，腾讯音乐将于9月7日美股公开申报，10月18日正式上市，最高融资40亿美金，估值区间290-310亿美元，其IPO主承销商为高盛和摩根士丹利。



腾讯音乐娱乐（图片来源：edushi）

截至目前，腾讯方面暂没有作出回应。关于腾讯音乐分拆上市早在2016年便有传闻，不过到今年初，腾讯总裁刘炽平才在财报会议上公开表示，腾讯音乐适合分拆上市。

据悉， 腾讯音乐娱乐集团（TencentMusicEntertainmentGroup，简称TME） ，旗下涵盖音乐流媒体业务酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐；音乐社区业务全民K歌、腾讯音乐人、5Sing；演艺直播业务酷狗直播、酷我聚星。

其中QQ音乐与酷狗音乐活跃用户人数一直稳居内地音乐APP第一、第二的位置。合并后，QQ音乐、酷狗、酷我等产品和品牌将保持独立发展，用户原来所享受服务不变并可获得更多元化的选择。



腾讯音乐娱乐（图片来源：ifeng）

根据去年12月的数字显示，腾讯音乐提供超过1700万首歌曲，月活跃用户超过7亿人，而付费用户高达1.2亿人。

根据此前部分媒体拿到的融资材料数据显示，2016年腾讯音乐的营收就已经到达了50亿元左右，净利润近6亿，到了2017年，腾讯音乐的营收便超过了90亿，净利润也随之增长至逾16亿。依照此势头，2018年预计净利润还会翻番，这样成倍增长的营业额和利润，令市场对腾讯音乐的发展预期推到了前所未有的高度。

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