全新MacBook Air来了！或将只有13寸版本

现在距离苹果秋季发布会还有一周左右的时间，除了新的iPhone产品以外，之前也传出了苹果将会在此次的发布会发布全新的MacBook Air。根据最新消息称，这次发布的MacBook Air将会使用窄边框的视网膜屏幕，而且在尺寸上可能仅仅只有13寸版本。不过这样的改变较之前来说也算是比较大了。





关于MacBook Air，相信很多果粉对于这款产品现在已经印象比较模糊了，因为它最近的一次更新也是在多年前了。而且现在苹果对于定位较高的MacBook Pro非常重视，它现在的更新频率也是非常高，然而这次发布全新的MacBook Air也说明了苹果对这一系列产品还没有放弃，而MacBook Air对于一些收入不是特别高的用户来说还是非常合适的。

现在关于苹果的秋季发布会，Mac产品估计它绝对将会是一大看点，在经过多年的酝酿，这次的发布相信也会引起一些果粉的共鸣。毕竟MacBook Air在价格上较MacBook Pro来说还是非常便宜，所以接下来就让我们一起期待着它的发布吧！

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