Intel 8核i9-9900K现身跑分库 比AMD 8核快

【 中关村在线新闻资讯】9月3日消息，英特尔第九代酷睿处理器家族已经在8月份曝光。在全系产品中最受关注的当属i9-9900K，目前这款处理器已经出现在了SiSoftware的基准数据库中，规格为8核16线程，并且可以加速到5GHz，这些都与之前的爆料完全重合。

报道称，英特尔i9-9900K采用14nm工艺，设计为8核16线程，基础主频3.6GHz，单核最大加速5.0GHz，全核加速4.7GHz，钎焊散热。

从HOP给出的消息看，i9-9900K在SiSoftware的基准数据库中，其算术成绩领先AMD 8核Ryzen 7 2700X，为281.22GOPs，接近AMD 16核的1950X的285.14GOPs。



Intel i9-9900K（图片来源：mydrivers）

据英特尔之前的官方泄露消息，九代酷睿桌面处理器会有Core i5-9400、Core i5-9400T、Core i5-9500、Core i5-9600、Core i5-9600K以及Core i7-9700K、Core i9-9900K这些处理器，其中后两者是8核架构的，其他的九代酷睿是则是6核架构的。

不出意外的话，i9-9900K将连同i7-9700K、i5-9600K以及Z390主板等在10月1日发布，由于接口延续LGA1151 v2，保持对现款300系主板的兼容。

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