早报：AMD确认7nm Vega显卡今年发布

【科技早餐】

●AMD确认7nm Vega显卡今年发布

AMD CEO苏姿丰博士表示，AMD已在台积电流片了多款7nm产品，其中就包括了计划在今年底发布的首款7nm GPU，此外还有一款计划明年发布的7nm服务器CPU。

据悉，首款7nm GPU并非最新的Navi架构，而是沿用现在的Vega架构。这是一款Radeon Instinct专业计算卡，搭配4096bit位宽32GB HBM2显存，针对服务器和工作站负载优化。



AMD

【行业热闻】

●又一家Apple Store被抢劫了

据美国媒体报道，美国加州核桃溪百老汇广场的一家Apple Store近日遭遇抢劫，消息称此次作案过程不到20秒，遭窃商品共造成约3万美元的损失。据悉年至今，加州各苹果分店已经损失了价值近85万美元的财物。

●Windows 7退役倒计时500天

微软对Windows 7的支持将于2020年1月14日结束，这意味着距离Windows 7退役只剩下不到500天的时间了。当这一天到来后，微软将不再为Windows 7操作系统提供安全更新和技术支持。

● watchOS 5.0将移除时间旅行功能

watchOS 5.0将彻底移除时间旅行功能，该功能诞生于watchOS 2.0，它可以让用户让用户通过旋转Apple Watch的数码表冠来查看过去和未来，比如日历上的日程和历史事件。

●游戏公司市值一日内蒸发1800亿元

据报道，自教育部等八部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》后，各大游戏公司股价纷纷下跌，数据统计显示，游戏公司因此在一天之内蒸发了总计约1800亿元市值。

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