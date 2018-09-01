最近的国内游戏市场一点不消停，在《怪物猎人：世界》下架WeGame平台之后，游戏审批的话题就被直接摆在了台面上。腾讯需要更多的好消息挽救他们的市值和股价，国内游戏市场疲软的状况下，出海成了腾讯最切合实际的规划。



国内市场没挑战 出海的腾讯游戏更可怕（图片来自于www.qq.com）

本周四下午，日本知名游戏厂商史克威尔艾尼克斯（以下简称SE）正式对外发布公告，他们与腾讯公司建立了战略合作伙伴关系。未来的一段时间里，双方将合作开发新的3A级别的新IP游戏，对于已有的IP的引进，腾讯也将提供相应的帮助。这样的合作不仅局限于中国市场，全球的业务扩张也会加速展开。除此之外，腾讯与SE公司还将在近期对外发布他们合作计划中的作品。

这并不是腾讯第一次与海外游戏公司合作，无论是之前入股老牌策略类游戏厂商Paradox，还是前段时间与法国知名游戏厂商育碧公司交换股份，近年来腾讯与海外游戏公司的合作也越来越频繁。

腾讯大多数与国外游戏厂商的合作都会被说成是单纯的投资行为，并不会影响到这些海外游戏公司的经营。然而，此次他们与SE的合作则一反常态，明确表示会建立合资公司，并开发3A级别的大作。从某种意义上来说，这意味着腾讯与海外游戏厂商的沟通不满足于只是投资行为。

腾讯与SE最终能够走到一起合作，似乎还要感谢盛大游戏。此前盛大游戏与SE有着良好的合作关系，《最终幻想14》和《勇者斗恶龙11》在国内的运营状况也让腾讯看到了他们产品在国内市场的潜力。

去年腾讯成功的入股盛大游戏，这样的一层关系帮助腾讯与SE建立了更加密切的合作关系。这样的关系似乎早有预兆，上个月的一次WeGame直播活动中，腾讯正式宣布《最终幻想14》推出了WeGame服务器。在发布合作声明之后，腾讯也发布了调查问卷，主要调查玩家们对于《古墓丽影:暗影》定价的接受程度，《古墓丽影》正是SE旗下的冒险游戏。

事实上，腾讯更加看重的还是手机游戏业务，而SE作为第一代的“手游大厂”，自然在这方面经验丰富。SE手中拥有大量的成熟IP，同时也有大量适合移植到手机上的游戏。不过，双方并没有公布手游合作的计划，但未来这样的计划势必会提上议程。

腾讯游戏的出海行为究竟是早有预谋还是当前政策下的不得已而为之，我们并不清楚。不过，最终的获得的结果还是与之前《人民日报》曾经报道过的中国游戏“走出去”行为不谋而合。如果想要更加成功的走向海外市场，那么推出符合海外用户口味的产品就尤为重要。所幸的是，老外们还挺喜欢SE的。

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