子弹短信抄袭？罗永浩这回应太漂亮了

本月，锤子科技举行了新品发布会，除了新机，还正式发布了一款名叫“子弹短信”的极速高效聊天软件，发布会之后，关于子弹短信的好消息不断传来，不仅刚上线2天就荣登Apple Store第一，全榜第四，还在近日完成了1.5亿融资，发展十分迅猛。





不过，凡事都有利弊，子弹短信火了的同时 ，也招来了不少质疑，日前，在知乎网友称子弹短信App是基于网易云信SDK demo魔改的套壳聊天UI，疑似抄袭，很快，网易云信官方作出了声明，表示：”云信是专门提供IM和音视频的PaaS产品，我们专门提供技术支持，平台有几十万企业和开发者，不存在抄袭“。



图片截自微博@罗永浩

罗永浩也调侃：”感谢知乎科学家们，工作再累再辛苦，看到你们萌蠢的样子都会觉得心里满满的都是爱，都会觉得，这一切都是值得的“，可以说是很皮了。

除此之外，对于子弹短信用户抱怨身边的朋友装了子弹短信的数量太少的问题，罗永浩也表示现在已经有了具体的解决方案，将在一两周后进行公布。



图片截自微博@罗永浩

你觉得子弹短信还有什么需要改进的地方吗？欢迎留言。



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：子弹短信抄袭？罗永浩这回应太漂亮了http://news.zol.com.cn/697/6971412.html