旅游+区块链 大唐旗下秀豹科技打造全球免费上网

8月31日，大唐网络旗下秀豹科技联合微软加速器举办“秀豹旅行 链上世界”全球旅游区块链实验室成立仪式暨秀豹区块链旅行手机发布会，现场发布了全新区块链旅行手机T3，并联合大唐网络、微软加速器、北京智慧城市研究院、溪山天使会发起成立全球旅游区块链实验室，共同推动旅游+区块链的产业落地。



全球旅游区块链实验成立

秀豹科技通过投票的方式，在全球严选100个城市埋下宝藏，这些宝藏埋藏地都是世界文化、历史、自然、科技的瑰宝。旅客通过秀豹区块链旅行手机获得宝藏地图，并根据真实可信的硬件GPS打卡，一边旅行一边挖掘宝藏，收获免费上网的福利和更多人文知识。

除了寻宝外，旅客可通过秀豹区块链旅行手机GPS系统，找寻同在一个城市的中国旅客。为了满足每个旅客个性化的旅行经历“秀”，秀豹为每一位旅客打造专属旅行星球，记录每一次旅行足迹。

如果旅客开启了“人生必游路线”，可收获不同目的地国家的旅行徽章，直至完成全球旅行家的终极任务，收获“全球旅行家”的徽章，一路身份晋级中，将收获更多旅行特权和优惠。秀豹科技在每个旅行体验环节中，都设计了多种分享方式，满足80、90后旅客随时随地“秀不同”的小心愿。

在秀豹旅行中，所有宝藏的GPS、区块链旅行手机、旅客获得的宝藏、旅行路线都会被记录在链上，以确保旅客的收益和旅行体验真实可信。

秀豹区块链旅行手机 T3在本场发布会上首次亮相。区块链旅行手机 T3，支持全球频段，71个国家的网络制式，配备10000毫安超大锂电池，可持续使用热点2天，还能当做充电宝用。

秀豹区块链手机T3采用军工级硬件安全标准，得益于IP68的防护, 区块链旅行手机 T3在1.5米水下一个半小时、1米水泥下24小时、零下40度到80之间仍然可以完好无损。在无任何网络的情况下，通过T3也能实现5公里距离内离线对讲。

秀豹科技CEO文君宣布，9月15日旅客可通过在“秀豹旅行+”小程序上预定区块链旅行手机，享受全球免费上网福利。

大唐网络总裁杨勇表示，秀豹科技在短短半年时间内，完成了技术、业务到商业模式的全面升级，形成了区块链旅行手机、旅行严选社区、生态开放平台的“旅游+区块链”生态。为了加速区块链技术在旅游产业的落地，推动产业上下游交流合作，让更多创新型企业稳定、健康成长，大唐网络、微软加速器、北京智慧城市研究院、溪山天使会、秀豹科技共同发起并成立了全球旅游区块链实验室。



全球旅游区块链实验室旨在探索并实践区块链技术在旅游行业的具体场景应用，促进与AI、物联网等技术的融合创新，创建有序研讨、积极实践、可持续发展的环境，让实验室成为政府、产业、科技等多方共赢的空间，成为推动产业进化的新模式。

微软加速器·北京CEO檀林表示，希望实验室以研究、实验、孵化、合作等方式，聚集全球创新创业能量，联合有志、有料、有心之士共创一个交流思想、分享创业、树立品牌的社区，通过这个社区实现人与人、企业与人、企业与企业的超级连接和超级合作。

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