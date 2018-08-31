子弹短信抄袭网易云信？老罗是这么说的

前段时间子弹短信的发布引起了网友一拨下载热潮，这也帮助子弹短信在APP Store勇夺全品类第一的宝座。因精准的语音识别能力，其赢得了不少网友的好评。但今日有知乎网友指出：子弹短信是基于网易云信SDK demo魔改但套壳聊天UI。



然而网易云信官方微博却直接表示：“感谢对云信的关注！云信是专门提供IM和音视频的PaaS产品，我们是专门提供技术支持滴，平台有几十万企业和开发者呢，不存在抄袭啦”





图片截自@网易云信微博

老罗随后发博：“感谢知乎科学家们，工作再累再辛苦，看到你们萌蠢的样子都会觉得心里满满的都是爱，都会觉得，这一切都是值得的”





图片截自@罗永浩微博

子弹短信上线仅11天用户数量即突破500万大关，但老罗自己也表示，对于一个熟人关系为主的即时通讯工具来说“没有好友”确实是个致命的问题。但他们有一个天才产品经理提出了一个无敌的解决方案，会在一两周后的版本中解决熟人关系的迁移问题。



图片截自@罗永浩微博

老罗届时究竟会如何完美解决子弹短信“没有好友”的问题呢？大家不妨留言发表想法。

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