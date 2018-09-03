余额宝收益一泻千里 你考虑把钱取出来吗

2018年8月29日，支付宝（中国）信息技术有限公司法人发生变更，由马云变更为叶郁青。

相较而言，我更在乎的是余额宝现在的收益一泻千里…………,导致我每天的幸福指数也跟着直线下降。

年初的时候，余额宝七日年化收益还能维持在4%以上，可以到了六月份余额宝七日年化收益已经在3.7%附近徘徊了；最惨的是到了八月份，余额宝的七日年化收益已经距离“破三”仅一步之遥。

当前余额宝的十只货币基金有9只的七日年化收益是在3%以上，如华安日日鑫货币A七日年化收益率为3.063%、诺安天添宝A七日年化收益率为3.09%、博时现金收益货币A七日年化收益率为3.009%。

至于剩下的那只银华货币基金A七日年化收益率为2.893%，在余额宝的10只货币基金中收益垫底。



余额宝收益一泻千里（图片来自http://iof.hexun.com/2014-07-02/166225774.html）

余额宝躺着赚钱的日子已成过去时

余额宝当初在2014年刚刚推出时，8个月时间就疯狂吸储4000亿，并且一直到2017年他都是保持高速增长。当前余额宝旗下的天弘基金已经是当前全球规模最大的货币基金，规模超过一万亿人民币。

不过这在这后蚂蚁金服方面主动对余额宝规模和增速进行了控制。除了有政策方面的考虑更多的是面对余额宝这样大的体量所带来的隐患也是成倍增加。从2017年开始余额宝进行了三次调整：

2017年5月，余额宝个人账户持有限额从100万元降到25万元；

2017年8月，余额宝个人账户持有限额从25万元调整到10万元；

2017年12月，余额宝的单日申购额度调整为2万元，持有额度不变。

由此，余额宝的增速将在持续走低。天弘基金公布数据显示，2017年1季度，余额宝增速是41%，二季度是25%，三季度是8.9%，四季度直接降低至1.3%。

除此之外，余额宝还从今年年初开始了限购，你要是选择天弘基金，就要每天九点开始抢购，（其他9只基金不受限购限制），并且还快速赎回还受限。按照监管部门出台的文件，余额宝T+0快速赎回单日额度不能超过1万元。

截至到天弘基金发布的天弘余额宝货币市场基金二季报显示，余额宝的市场规模从一季度末的1.69万亿元下滑至1.45万亿元，下滑幅度达13.92%。现在联想到余额宝收益进一步下滑，因此余额宝整体规模还会继续呈下滑趋势。

余额宝现在还能买吗？

这个问题其实很好回答，只要他有收益余额宝还是可以继续买的。毕竟对于很多理财小白来讲，余额宝自身收益稳定，进入门槛超低，以及T+0的赎款。这在目前的理财产品中仍然存有优势。

对于那些高追求的用户，可以离开余额宝了，毕竟7日年化3%的收益已经跟“苍蝇腿”差不多了。

况且现在市场上其他“宝宝们”的收益的都要高于余额宝，如微信理财通中的余额+共对接4只货币基金：汇添富全额宝货币、南方现金通E、易方达易理财货币的最新七日年化收益率分别为3.625%、3.759%、3.958%。

另外，当前银行的理财产品也已经在余额宝的刺激下做出了很多调整。如招商银行的朝朝盈，提现实时到账，最新七日年化收益率为3.817%等等。

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