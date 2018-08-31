腾讯股价大跌5%，以后排不到“小学生”了

《王者荣耀》可以说是近年来鲜有的火爆手游，因其上手容易的特点导致小学生也大量涌入。不少玩家抱怨队友太坑，同时未成年人为《王者荣耀》大量充钱的新闻层出不穷。腾讯也及时采取相应措施限制未成年人的游戏时间。



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然而周四晚间，教育部等八部门发布《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知显示：“为了保护未成年人的眼睛，国家新闻出版署将对网络游戏实施总量调控，控制新增网络游戏上网运营数量，探索符合国情的适龄提示制度，采取措施限制未成年人使用时间。”

消息一出，8月31日腾讯股价开盘直跌5%。



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腾讯还没从前几日WeGame《怪物猎人：世界》的突然下架的“伤痛”中恢复，SE与腾讯战略合作未来开发3A大作的消息也是刚刚放出。《综合防控儿童青少年近视实施方案》的发布对于以游戏业务为主的腾讯确实产生了一定的影响。



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手游受众低龄化的现象确实越发明显，儿童青少年自控力稍差便容易沉迷。大家认为目前有哪些方法可以有效控制此事的发生呢，不妨留言讨论。



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