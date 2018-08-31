OPPO和小米要出折叠屏手机！三星提供屏幕

近日，据韩国媒体报道，OPPO和小米这两家手机厂商已经得到了三星的可折叠屏样本，而且三星本身也可能会在明年推出首款可折叠屏手机。由此可见，OPPO和小米在未来也将会推出可折叠屏手机，如果在三星推出之后，这两家厂商也推出可折叠屏手机的话，那么相信届时全面屏手机就可能将会被可折叠屏手机代替。





目前手机行业正处于全面屏手机的时代，在今年的上半年，刘海屏普及以及升降装置的出现，让全面屏手机似乎已经开始进入巅峰。而在接下来的下半年中，像全新的iPhone、华为Mate 20以及小米MIX 3等全面屏旗舰手机也将要到来，这样在今年全面屏手机似乎还会占据着手机领域的主导地位。

在这之前，有传言就说三星将会推出可折叠屏手机，而且其名字也已经被透漏，像Galaxy X以及Galaxy F这两个都是。从目前来看，屏占比100%的全面屏手机或许在不久的将来就能够出现，届时可折叠屏手机也可能就此萌芽，那么它或许也会像全面屏手机一样逐渐普及到每一款手机中去，至于三星、OPPO以及小米的可折叠屏手机，我们还是慢慢地等待着它们的到来吧！

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