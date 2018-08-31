这款无线充电器仅69元？支持Qi协议

虽然很早就有手机支持无线充电了，但是由于无线充电速度极慢，这项技术到现在也没能普及，比如今年发布的一加6，小米8和魅族16等手机都没能用上无线充电技术。哪怕支持无线充电的手机像iPhone X和三星S9等等，也没有很多人使用无线充电，因为还必须花费好几百买一个充电效率极慢的无线充电底座才行。最近，小米又新推出了一款售价仅69元的无线充电底座，并且支持Qi无线充电标准。



小米无线充电器（通用快充版）

小米在发布小米MIX 2S的时候就曾经推出过一款售价99元的无线充电器，但是仅支持小米MIX 2S的10W快充，其他手机仅支持5W的充电功率。这款小米无线充电器（通用快充版）支持多种机型快充，最高输出功率10W！



小米无线充电器



小米无线充电器

如果你的设备支持Qi协议的无线充电，就可以购买这款无线充电器。iPhone 8以上机型都是支持Qi协议的无线充电，理论上iPhone 8及以上机型都可以实现最高7.5W的无线充电功率，一个小时大概能冲40%，需要配合QC3.0的充电头使用。



小米无线充电器

外观方面，小米无线充电器（通用快充版）采用铝合金壳体，正面板采用触感舒适的硅胶材质，增加摩擦力防止手机震动滑落。黑色的机身侧面有一颗LED指示灯，用于查看设备充电状态是否正常，通常使用手机壳也可以为手机充电，只要手机壳的厚度不超过4mm一般都没有问题。



小米无线充电器

这款小米无线充电器（通用快充版）将于9月3日将在天猫，小米商城、小米有品等渠道开售，如果准备买无线充电底座的用户可以考虑购买。

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