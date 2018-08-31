挖墙角搞专利！苹果造车野心有多大

今年七月份，因为一场官司苹果的“造车计划”才得以曝光，其团队规模已经超过五千人。

在近日，苹果又有两项关于汽车方面的专利被曝光。第一项专利名为“带有非线性轨道的可移动顶盖”，它描述了一个使用多条轨道来滑动车顶顶盖的天窗系统。

第二项专利是“动态座椅系统的触觉反馈”，它探索了车辆通过座椅来向乘客提供事件通知的方式。苹果建议利用座椅本身来向用户发出诸如防止偏离车道的提醒，而不是通过哔哔声和视觉提示来提醒。

这表明，苹果绝非仅是在开发汽车某个系统或者是功能，而是要全方位的去改变当前汽车这个产品形态，说把你了就是苹果要去造汽车，并且是还要把汽车融入到自己的生态当中去。



苹果造车野心有多大（图片来自http://tech.ifeng.com/a/20180825/45139377_0.shtml）

苹果造车都有哪些准备

苹果在2015 年就被爆出希望从零开始打造无人驾驶汽车——“Project Titan”，该项目原计划产品是在 2019 年亮相。至不惑，最后这个项目因为难度太大，苹果对“Project Titan”做了调整，更名为“PAIL”主要是做无人驾驶技术开发平台计划。

从2017年开始，苹果已经获得了无人驾驶车的路试许可。当前苹果已经有 55 辆无人驾驶测试车在进行相关试验，仅次于通用汽车的 104 辆测试车，它们主要用于数据采集和无人驾驶测试。

除了无人驾驶技术在紧张推进外，苹果还在积极挖人。有消息显示，苹果招募特斯拉的员工，技术人员和软件制造工程师能够获得的薪酬几乎是特斯拉的1.5倍。

另外援引自新浪报道称，苹果从特斯拉招到的员工还包括Autopilot、QA、传动系统、机械设计、固件等领域的工程师。特斯拉员工对于苹果似乎也非常有好感，有员工甚至直接从特斯拉跳槽去了苹果。

最后就是，苹果手握的超过2500亿美元的现金。这些现金即便是仅用其中的10%投入到汽车领域，也会引起不小的轰动。不过目前的得到的消息是，苹果并没有对“造车项目”做投入上限。

苹果造车目的在哪里

苹果造车绝不是一时兴起，但是对于汽车这个传统产业的认识，苹果也是由浅入深，逐渐了解到了其中的重要性。

最开始苹果涉足汽车产业更多的是再给自己寻求新机会。因为当前移动互联网的红利已经耗尽，移动硬件设备特别是智能手机的销量正在从顶点开始下滑。同时智能手机的创新上也是遇到了瓶颈。

不过随着人工智能技术快速发展以及5G技术逐渐成熟商用。是的汽车这一个交通工具正在变得更加多能。这里苹果对于智能汽车或者说智能交通才有了新的认识。

因此苹果才能如此重视汽车，而且苹果对于自己在汽车上的相关消息也是严防死守，这就是早前苹果iPhone上的玩法。

苹果要做的是要把汽车跟当前的“APP Store+”融合在一起。特别是智能自动驾驶汽车出现之后，它不仅是交通工具，更是工作、社交甚至是电商的平台。iPhone+汽车+智慧家庭成为一个生态闭环，这里苹果的智能语音助手就是串起他们的桥梁。

当前苹果的市值已经超过了10000亿美元。如果苹果能借上汽车的东风，你们苹果未来市值没准儿还能超20000亿美元呢。

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