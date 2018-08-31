新iPhone有新配色！金色iPhone或将再次出现

现在距离苹果新iPhone发布的日子已经是越来越近，相信各位果粉们已经迫不及待看到新iPhone发布了。即使现在关于新iPhone的消息基本都已经了解很多，但是这并不能打消果粉们对于新iPhone的热情。近日，又有一则关于新iPhone的消息被传出，这次就是关于它的机身颜色，而外媒透漏，除了廉价版iPhone以外，另外的全新iPhone可能会使用金色的配色。





金色配色的iPhone，看到这里是不是有人就会想到iPhone 5s？在它发布的时候，“土豪金”这个词也跟着火爆起来，在当时土豪金版的iPhone 5s甚至被炒到了接近万元的价格，由此可见今年金色的iPhone价格也绝对不会低。当然，关于金色的iPhone，在笔者看来它还有一点用处就是来区分去年的iPhone X。众所周知，去年的iPhone X只有两种配色，如果在接下来的日子中，我们看到谁如果手里拿一部金色的iPhone，那它绝对是最新发布的，这也大大提高了新iPhone的辨识度。

至于其他信息，像刘海屏和Face ID将会是今年新iPhone的标配，而之前所提到的双卡双待功能，甚至是后置三摄摄像头，这些功能还需要到正式发布会时才能揭晓。所以说，接下来还是让我们共同期待着那一天的到来吧！

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