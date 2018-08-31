新款iPhone即将发布！美的或成最大赢家

苹果2018秋季发布会将在北京时间9月13日凌晨1点开始直播，和苹果官方合作的直播网站只有腾讯和爱奇艺。关于这次发布会可能发布的硬件产品几乎都已经曝光过了，比如三款iPhone X、Apple Watch 4、全面屏iPad Pro和新款Mac mini等等。





苹果发布会邀请函



新款iPhone XS

这次苹果发布会的邀请函非常有趣，金色的圆环一方面表示发布会地点是在乔布斯剧院，另一方面暗示新款iPhone和Apple Watch将会主推金色版本。但是这个金色圆环看起来太熟悉了，简直和美的电磁炉图案一模一样，网友调侃：新iPhone发布，美的或成最大赢家！



美的电磁炉

外媒9to5mac也在同一时间发出了iPhone XS和Apple Watch 4的渲染图，从图片中也可以看到新款iPhone和Apple Watch都采用的金色边框，最重要的是9to5mac强调，这个图片并不是网友发出的渲染图，而是苹果官方的渲染图，这就意味着新款iPhone和Apple Watch 4的设计将和图片几乎一样。





新款iPhone



Apple Watch 4

新款5.8英寸和6.5英寸iPhone都将被称为iPhone XS，而全新的Apple Watch 4最大的改变是提高屏占比，新款Apple Watch屏幕将会比旧款大15%左右。



Apple Watch 4屏占比增加



新款壁纸



新款壁纸

今年的发布会你还会熬夜看吗？除了iPhone和Apple Watch 4，你更期待哪款硬件的更新呢？

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