    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 互联网头条 > 正文

    新款iPhone即将发布！美的或成最大赢家

      [  中关村在线 原创  ]   作者：刘彦

    苹果2018秋季发布会将在北京时间9月13日凌晨1点开始直播，和苹果官方合作的直播网站只有腾讯和爱奇艺。关于这次发布会可能发布的硬件产品几乎都已经曝光过了，比如三款iPhone X、Apple Watch 4、全面屏iPad Pro和新款Mac mini等等。

    苹果发布会
    苹果发布会邀请函

    苹果发布会
    新款iPhone XS

    这次苹果发布会的邀请函非常有趣，金色的圆环一方面表示发布会地点是在乔布斯剧院，另一方面暗示新款iPhone和Apple Watch将会主推金色版本。但是这个金色圆环看起来太熟悉了，简直和美的电磁炉图案一模一样，网友调侃：新iPhone发布，美的或成最大赢家！

    苹果发布会
    美的电磁炉

    外媒9to5mac也在同一时间发出了iPhone XS和Apple Watch 4的渲染图，从图片中也可以看到新款iPhone和Apple Watch都采用的金色边框，最重要的是9to5mac强调，这个图片并不是网友发出的渲染图，而是苹果官方的渲染图，这就意味着新款iPhone和Apple Watch 4的设计将和图片几乎一样。

    苹果发布会
    新款iPhone

    苹果发布会
    Apple Watch 4

    新款5.8英寸和6.5英寸iPhone都将被称为iPhone XS，而全新的Apple Watch 4最大的改变是提高屏占比，新款Apple Watch屏幕将会比旧款大15%左右。

    苹果发布会
    Apple Watch 4屏占比增加

    苹果发布会
    新款壁纸

    苹果发布会
    新款壁纸

    今年的发布会你还会熬夜看吗？除了iPhone和Apple Watch 4，你更期待哪款硬件的更新呢？

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：新款iPhone即将发布！美的或成最大赢家http://news.zol.com.cn/697/6971150.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/697/6971150.html report 1022 苹果2018秋季发布会将在北京时间9月13日凌晨1点开始直播，和苹果官方合作的直播网站只有腾讯和爱奇艺。关于这次发布会可能发布的硬件产品几乎都已经曝光过了，比如三款iPhone X、Apple Watch 4、全面屏iPad Pro和新款Mac mini等等。苹果发布会邀请函新款iPhone XS这次苹...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    vivox23AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品