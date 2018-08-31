定了！苹果9月12日新园区举办秋季发布会

【中关村在线新闻资讯】8月31日消息，苹果在今日凌晨刚刚正式向媒体发出邀请函，宣布将于美国当地时间9月12日上午10点（北京时间9月13日凌晨1点）正式召开秋季新品发布会，地点是Apple Park的乔布斯剧院。



苹果9月12日新园区举办秋季发布会（图片来自https://tech.sina.com.cn/it/2018-08-31/doc-ihinpmnq3068859.shtml?cre=tianyi&mod=pctech&loc=12&r=25&doct=0&rfunc=12&tj=none&tr=25）

苹果发布会邀请函显示，今年主题是Gather round（聚集），邀请函上采用了圆环图案，暗合了Apple Park新总部的外观，9月12日这里将再次成为世界关注的焦点。

根据早前传闻，今年将会有三款新iPhone发布：5.8英寸的跟现在iPhone X外观区别不大只是处理器等升级；6.1英寸那款会用LCD材质屏幕，而6.5英寸版，则是OLED材质屏幕，尺寸最大，也代表今年的最高水准。目前网上也有了机模上手视频。

根据已有传言，三款新iPhone都会采用刘海屏造型，同时还会采用A12芯片，以及英特尔LTE 4G模组。

售价方面，目前有分析师表示：6.1寸版预估价格是600至700美元之间（约人民币4500上下），而5.8英寸OLED版售价可能。800美元至900美元之间（约人民币5700上下），6.5英寸OLED iPhone可能在1000美元至1100美元之间（约人民币7200上下元）。

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