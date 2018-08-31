苹果收购AR初创公司！AR眼镜要来了吗？

彭博社在2017年就发消息声称，苹果的AR眼镜预计在2020年上市，但是一直到今年8月，都没有苹果AR眼镜的相关消息。谷歌虽然从2012就开始研发Google Glass，但是最终也没能成功。智能AR眼镜真的不适合普通消费者吗？苹果的介入可能真的会改变人们对AR眼镜的认识，近日，苹果公司收购了位于科罗拉多州朗蒙特的创业公司Akonia Holographics，该公司专注研发AR眼镜。



AR眼镜

根据Akonia的网站显示，Akonia Holographics拥有的独家技术HoloMirror，可以用更薄的智能镜片显示更加生动、全彩的图像，同时这家公司还有200项全息技术相关专利。其实苹果的许多技术都是通过收购小公司获取的，比如去年发布的iPhone X使用的面部识别传感器就是以色列PrimeSense开发的三维传感器的进化版本。





AR

虽然关于苹果AR眼镜的消息非常少，但是苹果对于AR技术的发展相当重视。在2017年苹果财报的电话会议上，蒂姆库克就曾表示：“从长远来看，我们对AR技术非常重视，AR对消费者来说也是非常重要的，同时未来也会有很好的商业机会。”





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