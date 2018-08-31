苹果的AR战略总是感觉怪怪的 源头在这里

苹果近日确认收购了增强现实眼镜镜片创业公司Akonia Holographics，但并没有透露收购的具体目的和计划，但这无疑证明了苹果在AR领域的投入还在扩大。

据报道，Akonia创立于2012年，致力于开发全息数据存储技术，可生产薄而透明的智能眼镜镜片，具备显示全色彩宽视场图像的性能。

苹果收购Akonia的目的应该就是看中了以上生产能力，根据彭博社的报道，苹果有计划在2020年推出自己的AR眼镜。

苹果在去年发布了面向iPhone和iPad的增强现实应用，库克也将AR技术上升到了“重要且意义深远”的高度，苹果投注增强现实已经是公开化的秘密了。



ARKit

苹果为什么会将增强现实技术上升到公司战略的高度？原因就是“后手机时代”给整个公司带来的巨大压力。

现在的手机是一个明显存量要大于增量的市场，整个市场趋于饱和状态，新的需求主要是来自存量内部更换手机的需求。根据去年的一份数据显示，消费者的手机更换周期已经从2013年的平均每20个月更换一次手机，延长到了平均每29个月更换一次手机。

后手机时代很快就会到来，因此苹果必须考虑在新时代中公司的营收方向。苹果近两三年陆续推出了像Apple Watch、HomePod这样的产品，试图在市场上人工培育出新的消费需求，但都不算成功。

而从后来的一系列动作中，我们可以发现苹果最终将目标定在人工智能和增强现实上。关于苹果的人工智能，我们刚刚聊过，今天就不谈了，单独来说AR。

在去年的WWDC上，苹果发布了ARKit，然后在今年又发布了ARKit 2，迭代速度非常快。从本届WWDC上公开的ARKit 2新特性来看，苹果很可能是希望将AR发展成未来新的人机交互的逻辑。

但对此笔者有深深的疑虑，这主要是处于两方面考虑。首先，AR技术本质上是为任何现实事物提供交互UI，比如让一张桌子生成UI并与之交互。这没有问题，但与苹果的现有产品线有深深的割裂。

AR的目的是让万物皆有“屏”，但iPhone、iPad、Apple Watch这些苹果产品本身就有屏，AR能够给予它们怎样的提升呢？这其实是冲突的。AR是要让任何东西都变成iPhone。

根据彭博社报道中说的，苹果要在2020年推出AR眼镜，那么这个眼镜与iPhone的交互本身就是多余的，所以它将会是一个完全独立的产品。但这就引出了下一个问题，这样的产品到底能有什么用？

我们都知道苹果的基因是一个面向消费市场的公司，而AR在消费市场的商业化难度会比企业市场更大。

微软的Hololens出来已经有些年头了，但是依然没有成熟的商业模式，这还是在这款产品更多运用在医疗、教育等商用市场的情况下。一个商用市场都难以开花的技术，到了消费市场情况只会更糟。

在可预见的范围内，我们认为苹果的AR眼镜除了当做玩具之外很难有更大的作用，对此并不看好。

那么问题出在哪呢？笔者个人的思考是，苹果在做一件并非自己领域内的事，说到底AR是一项支持性技术，是为其他产品提供服务的，比如为桌子提供AR界面，为白纸提供AR界面。所以，除非苹果自己去生产桌子、椅子、白纸这些产品，否则AR它们自己完全消化不掉。

当然你也可以去为第三方的产品提供服务，像微软谷歌做的那样，但那就不是苹果了。所以说这个技术和苹果的基因完全对不上。

最后我们还是等着看苹果AR眼镜出来后是怎么个玩法吧，如果是带着眼镜戳iPhone，那可就是太可笑了。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果的AR战略总是感觉怪怪的 源头在这里http://news.zol.com.cn/697/6970827.html