想买啥赶紧买！支付宝这项福利仅剩一天

近日，有网友指出，从2018年8月29日，支付宝（中国）信息技术有限公司法定代表人已发生变更，由马云变更为叶郁青。消息一出，引起用户强烈反响。对此，蚂蚁金服回应称，支付宝运营主体是支付宝（中国）网络技术有限公司，而不是支付宝（中国）信息技术有限公司。所以，法定代表人变更什么都不意味！





支付宝官方微博也在第一时间进行了回复 ，官微称：

1、支付宝的运营主体是【支付宝（中国）网络技术有限公司】，并非支付宝（中国）信息技术有限公司，法人变更属于公司内部治理范畴，与实际经营情况无关。

2、简单说，这事对你没影响，对我也没影响，只是法务同学叶郁青，你突然火了。

3、别想得美，花呗还是要还的！





不过，也不是一点都没影响。从明天起 ，蚂蚁积分却要调整了，具体来说，以前我们在使用支付宝付款时，会获得一定的蚂蚁积分，而这些积分，可以用来兑换各种商品或者权益。此前，支付宝推出了花呗支付、门店买单双倍获取积分的限时活动，该活动于今天截止，明天起，将从10元/积分恢复为20元/积分。





所以福利就剩今天一天啦！有什么想买的不妨今天一块买了！

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