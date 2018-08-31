早报：快手已封禁天安社等相关账号 因内容违规

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快手已封禁天安社等相关账号：皆因内容违规

对于近日在互联网上受到广泛关注的天安社团体，快手方面在接受新京报采访时表示，他们已经于2017年1月对平台上带有“天安社”等关键词的用户进行了集中回查，对违规内容和账号进行了全面清理，并定期回查严防复发，累计共封禁账号60余个。

快手表示，对于疑似黑社会的内容和账号，快手有相应的处理规则，一旦发现会视违规程度采取处理视频、限制传播甚至封禁账号的处理。如有需要，也会配合相关部门进行进一步处理。

Zol点评：挖了萝卜带出泥，似乎是对这件事情最好的注脚。





快手已封禁天安社等相关账号：皆因内容违规（图片来自于www.jiemian.com）

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