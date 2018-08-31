在腾讯经历了如此辉煌的一个2017年之后，人们绝对不会想到，2018年的当下中国首富不是马化腾。许家印再次坐上了中国首富的位子，这主要得益于恒大健康股价的给力，但也可以从此透视出整个互联网行业又疲软了。



互联网行业激荡的2018年 许家印成了最后的赢家（图片来自于www.163.com）

许家印能成为当下中国首富，靠得其实是组合拳。恒大健康从今年6月底开始走上了暴涨之路，而这个节点正是他们入主贾跃亭的法拉第未来的时候。官宣入主之后，恒大健康股价当日暴涨66.16%。截至目前，该股今年股价涨幅暴涨近450%。

许家印需要跨越的只有一个人，那就是去年风头正劲的马化腾。腾讯公司在2017年可谓是最成功的中国公司。也正是得益于优秀的业绩，让马化腾坐稳了首富的位置。不过，中国互联网行业瞬息变化超乎了大多数人想象，这一点在腾讯身上就有着集中体现。

腾讯公司上半年在一些领域中取得了成功，比如注资两家直播网站虎牙和斗鱼，其中虎牙还成功的实现了上市。然而，腾讯剩下的工作就一团糟了。腾讯音乐和腾讯视频没有实现拆分上市，而手机游戏业务也因为政策相关问题出现了萎缩的状况。因此，腾讯两个季度的财报并不好看，马化腾的个人财富缩水也就再正常不过了。

下半年腾讯能不能扭转局面我们不清楚，但恒大的股票似乎还是会继续涨下去。调控房价的声音一直在出现，均价也确实有下降的趋势。不过，恒大房地产依旧占据着2018中国房地产开发企业500强榜首的位置。本周，恒大曾经公布了其中期业绩。年初恒大的销售目标是5500亿，而上半年就已经超过了3000亿。

大部分的互联网公司都在讲下沉市场，但房地产对于任何城市都是刚需产品。恒大的态度出乎人们的意料，恒大副主席、总裁夏海钧认为，一线、二线是未来房地产发展最好的区域，也会覆盖经济发达的三线城市，但不准备去四线。

稳扎稳打是恒大房地产短期内的关键词，恒大健康相比之下就激进了许多。入股法拉第未来可谓许家印今年上半年最大的手笔，尤其是贾跃亭这样一个“不靠谱”的合作者。似乎许家印还是要比孙宏斌运气强一些，法拉第在近三个月里并没有什么负面信息出现，甚至首台预量产车也下线完成。如果FF91真的能像贾跃亭所描绘的那样成功交付，那么下半年许家印的个人财富，还会继续上涨。

无论是全球财富榜还是中国财富榜，基本上体现了当时整个市场的大环境。互联网企业在今年出现疲软状况是肉眼可见的，当然实体经济也没好到哪里去。但是，像恒大这样的公司获得了更多的财富就毫不意外了，毕竟房子依旧是刚需。

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