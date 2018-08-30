花呗还是要还的！支付宝法人变更为叶郁青

近日，有网友发现支付宝（中国）信息技术有限公司的法人发生变更，由马云变更为叶郁青。关于叶郁青大家可能都不太熟悉，其实叶郁青目前还是支付宝的董事长和总经理，这次的法人变更仅属于公司内部职务的正常变更，而支付宝官博表示：别想得美，花呗还是要还的！



马云

这次的法人变更信息是针对支付宝（中国）信息技术有限，而其实支付宝主体的运营公司名称是支付宝(中国)网络技术有限公司，支付宝信息技术有限公司的法人变更对我们普通用户而言并没有任何影响，支付宝官博表示：这件事对你没有影响，对我也没有影响，只是法务同学叶郁青，你突然火了。



支付宝官博

关于这两个迷一样的公司，大家可以去【国家企业信用信息公示系统】查询支付宝公司的运营情况，普通用户要记得，马上到9月份了，而9月9日就是花呗还款的最后时间了，该提前还的提前还，芝麻信用还是挺好用的。



法人变更



支付宝

有许多网友表示：如果马云退出支付宝，我就立刻把余额宝的钱都提取出来！其实我们更本不用担心，正常的法人变更是非常正常的事情，企业发展和战略调整也是必须的，对于法人变更不必过度解读。



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