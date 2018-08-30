醒醒！马云不是支付宝法人花呗也得还啊

今天支付宝对外宣布，法人将从马云变为叶郁青。一时间引起众多网友的强烈反响，当中最大的声音便是：“花呗不用还了？”





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支付宝官微也是第一时间作出了解释：

1、支付宝的运营主体是【支付宝（中国）网络技术有限公司】，并非支付宝（中国）信息技术有限公司，法人变更属于公司内部治理范畴，与实际经营情况无关。

2、简单说，这事对你没影响，对我也没影响，只是法务同学叶郁青，你突然火了。

3、别想得美，花呗还是要还的！



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觉得花呗欠款会被“天下大赦”的同学们可以洗洗睡了，不过关于花呗倒也不是全无变化。从8月31日起，原本可以20元积2分的花呗，将变成20元积1分了。。。



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从支付宝的官方通知中可以看到，花呗、门店买单的积分翻倍活动将于8月31日到期。对于支付宝积分有重度依赖的同学不算是个好消息，而对于手中持有多行信用卡的朋友没有太大影响，毕竟消费领域的各项福利你们几乎都能囊括。

所以说，支付宝换不换法人花呗都是要还的，用花呗疯狂消费积分也不会多给了。没了双倍积分，我们权衡自己好手中的各项兑换福利，照样买买买。

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