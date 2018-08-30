不是一般的大！巨屏手机荣耀8X系列屏占比超90%

近日，据消息称荣耀8X系列手机将会在9月5日正式发布，之所以称之为系列就是因为这次将会发布两款荣耀8X手机，而另一款就是荣耀8X Max。看到Max相信很多人都能够猜到这款手机将会是一款巨屏手机，并且根据现在微博传出的照片来看，荣耀8X系列手机将会采用水滴屏设计，屏占比将会超过90%。



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现在，比较出名的巨屏手机有小米Max系列和刚刚发布的荣耀Note 10，这两款手机的屏占比均未能超过90%，而这次荣耀8X Max做到了。当然，这也得归功于水滴屏设计，这种设计风格OPPO R17和vivo X23已经开始使用，而且相信之后这种设计将会得到普及。想想当巨屏手机屏占比超过90%以后，用它玩游戏或是看电影那将会是怎样的一种感受。

当然，关于荣耀8X 系列中的Max机型，这款手机的屏幕尺寸将会达到7.12英寸，而且屏幕材质将会是珍珠屏。除此之外，在处理器上，它可能会搭载骁龙660处理器，内存最低则是4+64GB组合。对于荣耀8X系列手机，笔者还是非常期待的，你们是否也同样期待呢？

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