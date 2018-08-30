FF91下线了！贾跃亭可能还是高兴不起来

法拉第未来（FF）在加州中部的汉福德工厂举办了一个小型仪式，正式宣布豪华电动车FF 91的首辆预产车下线。

这是FF91在发布四年之后，终于从PPT走向现实。根据早前报道，FF91采用all in one的产品理念，将运动性能、驾驶乐趣，和人工智能、超级互联网相融合，拥有诸多开创性以及颠覆传统驾驶的用户体验。

硬件上也很给力：百公里加速时间为2.39秒，最高续航里程700公里，搭载30多个智能传感器和智能升降3D镭射雷达，拥有无人自动泊车、面部识别技术、无缝进入系统等先进技术，同时其构建了智能互联生态系统，拥有多达10块超级大屏、光速网络入口，打通车内娱乐、内容和云服务，实现移动办公、娱乐休闲等智慧生活场景。

首辆FF91的预产下线，表示法拉第未来在美国的汉福德的生产线已经具备生产车辆的条件。这对于贾跃亭来讲完全是好事，因为他终于实现了自己当初的诺言。

实景情况是，这个结果仅能让贾跃亭高兴五分钟，之后的贾跃亭依旧惆怅无比，当前FF91距离量产和大规模交付客户还较大差距。贾跃亭如果不能尽快实现量产，法拉第未来将彻底改姓恒大。



贾跃亭可能还是高兴不起来（图片来自https://36kr.com/p/5150725.html）

FF91成了贾跃亭的“争气”车

贾跃亭在跟乐视彻底“撇清”关系之后，就一直在美国专心造车。从断断续续传回的信息看，贾跃亭的造车之路充满艰辛。

因为贾跃亭缺钱的缘故，FF91在相当厂的时间内都是停留在设计图上。同时工厂建设也是十分缓慢。虽然法拉第未来（FF）的汉福德工厂的用地早已经获批，但是真正建厂时间仅是从去年开始，工厂生产设备全部投入运转也是在恒大宣布入股法拉第未来之后。

今年6月份，恒大旗下的恒大健康宣布入股法拉第未来，这让贾跃亭看到了生的希望。但是这中间贾跃亭也是付出了“代价”，根据36Kr报道，法拉第未来实行的是AB双股权结构，贾跃亭享有“一股十票”待遇，以保证其在公司的控制权。但根据协议，如果FF91不能今年年底完成量产，则恒大健康将会全面接管法拉第未来。

所以说，FF91实现量产已经成了贾跃亭当前工作的重中之重。但是法拉第未来现在要实现量产仍旧困难重重。

因为法拉第未来依旧缺钱。因为早前的20亿美元融资并不一次性打款，先期6亿美元已经到账，但是剩余的要到明年才能打款。这将直接导致法拉第未来的量产计划被拖慢，这当然是恒大健康所希望看到的。

另外，目前得到的消息仅仅是FF91一些基础性能，像是自动驾驶等亮点功能并没有透露。这里或许暗示FF91的研发工作也是相对滞后，即便是FF91真正上市也多是“半成品”。那么能有多少消费者买涨都是未知数。

恒大的去“贾跃亭”化

恒大入股法拉第未来之后，给了贾跃亭实现造车梦想的资本。同时恒大也因为沾上智能、AI、自动驾驶等等这些高大上的词儿，而收获颇丰。

当前恒大健康的涨幅高达202.82%，公司市值则从398亿港元上涨至1206亿港元。这里恒大集团自然是受益匪浅，其市值也是快速上涨，达到了3383亿港元。

不过恒大想要的不止于此。因此恒大在中国建立了法拉第未来的总部，而且是独资。同时曝光的恒大造车计划显示，未来10恒大计划将法拉第未来的产能提升至500万辆/年。完成恒大多元化发展的战略。

当然着这个战略里面是没有贾跃亭的位置。当前贾跃亭对于法拉第未来的品牌来讲更像是一种包袱。因为贾跃亭跟乐视之间的关系还错综复杂，本身贾跃亭还要承担当年乐视的欠债。这会极大拖累法拉第未来的融资以及公司发展。

考虑到此，恒大就必须逐步去贾跃亭化。所有就法拉第未来国内公司来讲，全部都是恒大的影子。如恒大法拉第未来集团直接控股三家公司，除新成立的智能科技公司外，还包括恒大法拉第未来智能汽车（广东）有限公司，该公司由睿驰智能汽车（广州）公司更名而来，以及恒大法拉第未来汽车销售（广东）有限公司，该公司由睿驰汽车销售（广州）公司更名而来。以上全部没有贾跃亭的身影。

不过这也有潜在隐患，就是会导致法拉第未来会走向分化。

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