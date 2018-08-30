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    没有对手！三星推出首款8K电视Q900

      [  中关村在线 原创  ]   作者：刘彦

    在今年的CES展上，三星就曾经展示了Q9S 8K电视，通过人工智能算法的加持，可以初步将4K电视内容升级到8K，当时只是一款概念电视机，但是在近期的IFA展会期间，三星终于推出了一款可以量产的8K电视三星Q900。

    三星首款8K电视
    三星Q900

    三星Q900依旧采用QLED面板，提供4个尺寸包括65英寸，75英寸，82英寸和85英寸尺寸，并具有4000尼特的峰值亮度。并且三星Q900非常有可能支持HDMI 2.1接口，提供的带宽比HDMI 2.0更高。

    三星首款8K电视
    海信的8K电视

    现在国外的4K资源还算丰富，但是8K资源非常少几乎没有，三星Q900 8K电视还有意义吗？其实三星在很早就开始研究相关技术，主要是通过软件算法，依靠升级标准HD和4K内容来填充其更高的像素数。三星表示：通过数据库分析了上百万套低分辨率和高分辨率内容，并使用机器学习来开发用于升级的算法。

    三星首款8K电视
    三星Q900

    总之这款电视是目前最强的电视，几乎没有对手。唯一值得期待的对手就是LG 88英寸的OLED 8K电视。至于售价目前三星还没有公布，这款电视大概在今年10月上市，到时候会公布价格。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/697/6970260.html report 824 在今年的CES展上，三星就曾经展示了Q9S 8K电视，通过人工智能算法的加持，可以初步将4K电视内容升级到8K，当时只是一款概念电视机，但是在近期的IFA展会期间，三星终于推出了一款可以量产的8K电视三星Q900。三星Q900三星Q900依旧采用QLED面板，提供4个尺寸包括65英寸，7...
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